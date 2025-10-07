হেলিকপ্টার থেকে নেমেই নিজের প্রার্থীতা ঘোষণা করলেন প্রবাসী মোশাররফ

হেলিকপ্টারে থেকে নেমেই নিজের প্রার্থীতা ঘোষণা করলেন ইসলামী ফ্রন্টের নেতা সিরাজগঞ্জ-৬ (শাহজাদপুর) আসনে নিজের প্রার্থীতা ঘোষণা করেছেন প্রবাসী মোশাররফ হোসেন। তিনি দীর্ঘদিন প্রবাসে জীবনযাপন করেছেন।
আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বেলা ১১ টার দিকে শাহজাদপুর সরকারি মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অবতরণ করে হেলিকপ্টারটি। ধূলো পরিষ্কার হতেই নেমে আসেন বাংলাদেশ ইসলামি ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান এম.এ. মতিন, মহাসচিব স.উ.ম. আবদুস সামাদ এবং সিরাজগঞ্জ-৬ আসনে বাংলাদেশ ইসলামি ফ্রন্ট মনোনীত মোমবাতি প্রতিকের প্রার্থী মোঃ মোশারফ হোসেন।
মো. মোশাররফ হোসেন জানান, তিনি দীর্ঘদিন প্রবাস জীবন যাপন করেছেন। প্রবাসে থেকেই তিনি আলাদা ভাবে অনুভব করেছেন দেশের প্রতি মায়া। আর এই মায়া থেকেই দেশের জনগণের জন্য কাজ করতে চান।
এসময় দলটির চেয়ারম্যান এমএ মতিন বলেন, “২৪ এর আন্দোলনের পর বৈষম্য দূর হওয়ার পরিবর্তে বর্তমান সরকারের আমলে বৈষম্য আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে যা খুবই দুঃখজনক। বাংলাদেশ ইসলামি ফ্রন্ট সবসময় বৈষম্যের বিরুদ্ধে।
তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ইসলামি ফ্রন্ট প্রতিহিংসার রাজনীতি করে না। প্রতিহিংসার কারনেই সমাজে সবরকম অরাজকতার সৃষ্টি হয়। ইসলামি ফ্রন্ট সব অরাজকতার স্থায়ী দাফন করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে ইনশাআল্লাহ।