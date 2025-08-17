জাবি বিসিএস অফিসার্স ফোরামের সভাপতি সৈয়দ মামুনুল-সম্পাদক রায়হান উদ্দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক :
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী বিসিএস (ক্যাডার) কর্মকর্তাদের সংগঠন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বিসিএস অফিসার্স ফোরাম (JUBOF) ২০২৫-২৬ এর ১০১ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। ফোরামের সভাপতি হিসেবে সৈয়দ মামুনুল আলম নিউ,অতিরিক্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রনালয়, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রায়হান উদ্দিন খান, অতিরিক্ত ডিআইজি, সিআইডি, ঢাকা, সহ-সভাপতি হিসেবে মো. সাঈদুর রহমান সাঈদুর, অতিরিক্ত সচিব (গ্রেড-১), মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর, সহ-সভাপতি হিসেবে ড. প্রফেসর মো. আজাদ খান, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা, সহ-সভাপতি হিসেবে সৈয়দ মো. নুরুল বাশির তামান্না, অতিরিক্ত সচিব, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সহ-সভাপতি হিসেবে ড. মো. জিয়াউদ্দিন শিহাব, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম, সহ-সভাপতি হিসেবে মো. তৌফিক আহমেদ তাপস, প্রিন্সিপাল, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে শামীমা পারভীন শিল্পী, এআইজি, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা, সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মোল্লা আজাদ হোসেন, উপ-পুলিশ কমিশনার (অপারেশনস্) ডিএমপি, ঢাকা, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মহিউদ্দিন আহমেদ মাহি, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি; কোষাধ্যক্ষ হিসেবে মো. আব্দুস সালাম, অতিরিক্ত কর কমিশনার, ঢাকা, সহ-কোষাধ্যক্ষ হিসেবে এটিএম মাহফুজুর রহমান মামুন, ডেপুটি কন্ট্রোলার জেনারেল অব একাউন্টস, অডিট ভবন সেগুনবাগিচা, ঢাকা, দপ্তর সম্পাদক হিসেবে মো. জহুরুল হক মামুন, পুলিশ সুপার, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা, সহ-দপ্তর সম্পাদক হিসেবে একেএম মনিরুজ্জামান মনির, ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল, প্রচার সম্পাদক হিসেবে আল আমীন হিমেল, অতিরিক্ত পরিচালক (এ্যাডমিন এন্ড ফাইন্যান্স), সহ-প্রচার সম্পাদক হিসেবে মো. ফরিদ হোসেন, সহকারী অধ্যাপক, পটুয়াখালী সরকারি কলেজ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে প্রফেসর ড. রাজিয়া মাহবুবা আক্তার, অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, সহ-নারী বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে আরিফা আশরাফ পিংকি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ স্টাফ কলেজ, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে মু. বিল্লাল হোসেন খান, যুগ্ম সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সহ-স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে নাসরিন সুলতানা, উপ-সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে নেছার উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত ডিআইজি, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ, সহ-তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে মো. মাহমুদুন নবী, উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক ও মহাপরিচালকের স্টাফ অফিসার, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে ইমরুল হাসান, সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, সহ-ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে আফরোজা বেগম, উপ কর কমিশনার কর অঞ্চল-৫, ঢাকা, আইন বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে মো. রাকিব খান, উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিবি, ডিএমপি, সহ-আইন বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে মো. লিয়াকত আলী শেখ (লিটন),উপ-সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক হিসেবে আবু হানিফ মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ, ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস্, সহ-সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক হিসেবে আবু লাইছ মো. ইলিয়াস জিকু, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, সমাজ কল্যান বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে মো. আমিনুল হক বাপ্পি, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিবি, ডিএমপি, সহ-সমাজ কল্যান বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে আব্দুল্লাহ আল রনি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সখিপুর, টাঙ্গাইল, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে কাজী মুনতাসির মুর্শেদ, মিনিস্টার, বাংলাদেশ দূতাবাস, ওয়ারশ পোল্যান্ড, সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে,মো. মাহবুবুর রহমান কাউন্সেলর, বাংলাদেশ দূতাবাস, টোকিও, জাপান, দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন।
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্ত:সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে অনগ্রসর মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহনে বৃত্তি প্রদান, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়ার প্রসারে ভূমিকা পালন এবং দেশ ও বিশ্ব মানবতার যেকোন দৈব দুর্বিপাকে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফোরামের পথচলা শুরু হয় ১২ জুলাই ২০১৯ সালে । এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল অফিসার্স ক্লাব, ঢাকায় ১০১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ নির্বাহী কমিটির অনুমোদন প্রদান করেন ফোরামের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।