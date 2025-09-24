শ্রীপুরে গরু চুরি: ৩ ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার, গ্রেপ্তার

গাজীপুরের শ্রীপুরে গরু চুরির মামলা রুজুর মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে চোরাই দুইটি গরু উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় গরু চুরির কাজে ব্যবহৃত একটি পিকআপ ভ্যানসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। দ্রুত অভিযান চালিয়ে গরু উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় স্বস্তি ফিরেছে।
শ্রীপুর থানার মামলা নং-৪৮, তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ধারা ৪৫৭/৩৮০ পেনাল কোডে এ মামলা রুজু হয়।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ছয়টার দিকে উপজেলার এক কৃষক প্রতিদিনের মতো তার দুইটি গরু গোয়ালঘরে বেঁধে রাখেন। রাত সাড়ে ৯টার দিকে গরুকে ঘাস খাওয়াতে গিয়ে দেখেন গোয়ালের দরজা খোলা এবং ভেতরে গরু নেই। তিনি ডাকচিৎকার শুরু করলে পরিবারের সদস্য ও আশপাশের প্রতিবেশীরা সম্ভাব্য স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও গরুগুলো আর পাননি। পরে কৃষক শ্রীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দিলে মামলা রুজু হয়।
মামলা রুজুর পরপরই গাজীপুর জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশনায় শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বিশেষ টিম অভিযান শুরু করে। রাতভর টহল ও গোয়েন্দা তৎপরতা চালানো হয়।
অবশেষে ২৪ সেপ্টেম্বর ভোর চারটার দিকে শ্রীপুর থানার আনসার রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে চোরাই গরু দুটি উদ্ধার করা হয়। একই সঙ্গে গরু চুরির কাজে ব্যবহৃত একটি পিকআপ ভ্যান আটক করা হয়। এ সময় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলো—
১. জাহিদ আহমেদ রিজভী (১৯)
২. আপন মিয়া (৪০)
৩. স্বাধীন মোল্লা (১৫)
৪. মো. সোহাগ (২০)
৫. সাইফুল ইসলাম (৪৫)
এ বিষয়ে শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, মামলা রুজুর তিন ঘণ্টার মধ্যেই আমরা চোরাই গরু উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। গরু চুরির ঘটনায় জড়িত পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। চুরির কাজে ব্যবহৃত পিকআপটিও জব্দ করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত গরু বাদীর কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। আসামিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, গরু চুরি বা যেকোনো চুরির ঘটনায় শ্রীপুর থানা পুলিশ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। জনগণকে আশ্বস্ত করতে চাই-অপরাধীরা কোনোভাবেই ছাড় পাবে না।
অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসীর মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। স্থানীয়রা বলেন, দ্রুত সময়ে গরু উদ্ধারের মাধ্যমে পুলিশ প্রমাণ করেছে যে তারা জনস্বার্থে আন্তরিকভাবে কাজ করছে।