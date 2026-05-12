সাতক্ষীরায় নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন শক্তিশালীকরণ বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

সিডব্লিউসিএস আয়োজনে পূর্ণিমা ও কন্সার্নড ওমেন ফর ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট এবং সিডব্লিউএফডি এর যৌথ উদ্দ্যেগে FAME Window 3 এর অর্থায়নে পরিচালিত সম্মিলিত কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ক পরিবর্তনের পক্ষে প্রচারণা প্রকল্পের Gender Lens Assessment এবং নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন শক্তিশালীকরণ বিষয়ক একদিনব্যাপী পরামর্শমূলক অনুষ্ঠিত হয়।
সোমবার সকাল ১০টায় সাতক্ষীরা মোজাফ্ফর গার্ডেনের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সভাপতিত্বে করেন সিডব্লিউসিএস এর প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডঃ ইসরাত শামীম, কর্মশালাটি পরিচালনা করেনসিডাব্লিউসি এস এর প্রকল্প সমন্নয় কারী শারজিন জাহান।
কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন-প্রজেক্ট কোর্ডিনেটর ঢাকা উইমেন্স চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, ডিডব্লিউসিসিআই নাসরিন রাজ্জাক, এক্সেকিউটিভ ডাইরেক্টর পূর্ণিমা। অজিত সরক্টার বিপ্লব, প্রজেক্ট অফিসার কন্সার্নড ওমেন ফর ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট সিডব্লিউএফডি। এছাড়াও সদর থানার ওসি (অপারেশন) সুশান্ত , যুব উন্নয়নের উপপরিচালক সঞ্জিত কুমার দাস, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্মকতা বাশিয়ার রহমান, প্রেস ক্লাবের সভাপতি মনিরুল ইসলাম মিনি, মাছরাঙ্গা টিভির জেলা প্রতিনিধি মোস্তাফিজুর রহমান উজ্জল, দৈনিক ইনকিলাবের জেলা প্রতিনিধি আক্তারুজ্জামান বাচ্চু, দৈনিক যুগের বার্তা পত্রিকার বার্তা সম্পাদক খন্দকার আনিসুর রহমান।
বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি, নারী উদ্যোক্তা, হিজরা প্রতিনিধি, বিভিন্ন সিএসও প্রতিনিধিগণ। সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা, নারী উদ্যোক্তা, এবং অন্যান্য নারী নেতৃত্বসমৃদ্ধ সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বক্তরা বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীরা নারী উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে বাঁধা এবং বাধা অতিক্রমের সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন।